Martijn (52) eert overleden man Jens door zo lang mogelijk in de van hem gekregen auto rond te rijden

MIJN BLIK EN IK Dorien (21) liet haar VW-bus omtoveren tot rijdende bloemenwin­kel: ‘Even kijken hoe het loopt!’

Écht verliefd zijn op je auto. Kan dat? De mensen in deze rubriek zullen volmondig ‘ja’ zeggen. Zij houden van hun auto. Zo ook Dorien Verheuvel (21) uit Arkel. Met haar Volkswagen-bus rijdt ze één dag per week langs de dorpen in haar buurt om boeketten te verkopen. ,,Het is nu nog maar een bijbaantje, hoor.’’

11 februari