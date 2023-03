Martijn kocht stiekem een Mustang voor zijn bruiloft

VRAAG & ANTWOORD Waarom staat het ene verkeers­licht korter op oranje dan het andere?

‘Hoelang staat een stoplicht op oranje, wanneer het normaal in gebruik is?’, vraagt lezer Joost Kersen in de vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Ik constateer dat de tijdsduur bij verkeerslichten heel verschillend kan zijn. Is dit niet wettelijk vastgelegd?’