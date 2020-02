'Max Verstappen-trucks' uit Hoornaar

Hij is heel wat zwaarder en het bochtenwerk gaat wat minder soepel, maar verder is de 'Max Verstappen-truck' uit Hoornaar net een Formule 1-wagen. Verspui Trucks brengt twee vrachtwagens op de markt, uitgevoerd in de kleuren van de bolide van de Nederlandse coureur.

Het matblauw, de teamnaam en natuurlijk nummer 33: de trucks doen in zowat alles denken aan de 'Red Bull RB15' waar Verstappen mee over racecircuits scheurt. ,,En erg goed presteert natuurlijk'', zegt Govert Vlot van Verspui Trucks. ,,Dat was voor ons de aanleiding om eens iets leuks te verzinnen. We zijn hier allemaal fan. De grafisch ontwerper en spuiter waar we vaak mee samenwerken, waren ook meteen enthousiast. Dus toen zijn we aan de slag gegaan met z'n allen.''

Lees ook PREMIUM Elektrische truck rukt op in Nederland Lees meer

530 pk

Het gaat om twee DAF-trucks van de types Space Cab en Super Space Cab, die wel eventjes wat meer wegen dan een échte formule 1-wagen. ,,Maar qua aantal pk's scheelt het niet zoveel, hoor. Het zijn er welgeteld 530'', lacht Vlot, die niet wil zeggen voor hoeveel geld de vrachtwagens te koop staan bij het Hoornaarse bedrijf.

,,Dat lijkt me niet gepast. Het is overigens ook absoluut niet onze bedoeling om via het Formule 1-team geld te verdienen. Het is gewoon een ludieke actie.''

Verspui krijgt van klanten wel vaker de vraag om trucks 'in thema' op te leveren. ,,We hebben al eens iemand gehad die helemaal fan was van Vincent van Gogh. En we hebben laatst nog een truck bespoten met afbeeldingen uit de tv-serie Peaky Blinders. Maar een 'Formule 1-truck' is wel een primeur'', zo stelt Vlot.