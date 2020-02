Maximumsnelheid van 130 km/u op de Autobahn: Duitse Senaat stemt er vandaag over

Het plan is in oktober gesneuveld in de Bondsdag (vergelijkbaar met onze Tweede Kamer), maar nu proberen voorstanders van de maximumsnelheid het alsnog via de Bondsraad. Deze raad is een vertegenwoordiging van de deelstaten en het idee voor snelheidsbeperking komt uit Berlijn en Bremen. Duitse media betwijfelen of er in de overige veertien deelstaten steun voor te vinden is. De Duitse auto-industrie, die een hoofdrol speelt in de nationale economie, is al jaren fel gekant tegen een maximumsnelheid op de Autobahn.