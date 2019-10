Mazda doet het anders met eerste elektrische auto

Over de elektrische Mazda e-TPV (Electric Technology Prove-out Vehicle) onthult Mazda nog heel weinig. Zo weten we niet hoe hij eruit gaat zien. De auto waarmee wij rijden, is vermomd als CX-30. De elektrische Mazda die in Tokio wordt onthuld, zal ongeveer dezelfde afmetingen hebben als deze SUV. Aan de actieradius hangt nog geen exact getal, aan de prijs ook niet. Toch komen we ook heel wat dingen wél te weten.

250 km op één accu

Zo weten we dat de elektrische Mazda geen nieuwe maatstaven gaat zetten met zijn rijbereik. De elektromotor is goed voor 143 pk en de capaciteit van het accupakket is 35,5 kWh. Dat is ongeveer net zoveel als de Volkswagen e-Golf, maar die wordt binnenkort vervangen door de ID.3 met 45 tot 77 kWh. Mazda onthult dan ook alvast dat je geen wonderen hoeft te verwachten van de actieradius. We gaan uit van zo’n 250 kilometer.

Lekker eigenwijs

Er is nog iets opvallends aan de elektrische Mazda. Cristian Schultze, hoofd van het Europese R&D-centrum van Mazda, vertelt dat de auto moet aanvoelen als een benzineauto. ,,99 procent van de kopers is zo’n auto gewend, we willen dat hun overstrap naar een elektrische auto soepel verloopt.’’ Bij het prototype van de Mazda moet je dan ook gewoon het rempedaal gebruiken, waar bij de meeste andere elektrische auto’s gas loslaten voldoende is om de auto te laten afremmen. Bovendien hoor je tijdens het rijden een kunstmatig gecreëerd geluid, dat doet denken aan de motorklanken van een benzinemotor. Andere voordelen van een elektrische auto worden wel benut: al direct na het wegrijden heb je het maximale koppel van 265 Nm ter beschikking. Tijdens het rijden maakt de elektrische Mazda een mooie, uitgebalanceerde indruk.

Rotatiemotor

De elektrische Mazda staat pas in de nazomer van 2020 in de Nederlandse showrooms. Opvallend is dat een jaar later een versie verschijnt met een stekker én een brandstoftank, omdat hij is voorzien van een kleine rotatiemotor. Die dient als range extender, zodat het rijbereik wordt vergroot. De BMW i3 had aanvankelijk ook zo’n hulpmotortje, maar doordat zijn accupakket steeds groter werd, is hij nu niet meer met range extender leverbaar. Nu is Mazda nog het enige merk dat voor deze oplossing kiest.

Afstanden

Best apart dat de elektrische Mazda zo’n relatief beperkt rijbereik heeft. Waarom geen groter accupakket? Cristian Schultze: ,,Wij hebben geen auto ontwikkeld voor lange afstanden. De Mazda is zo ontwikkeld dat de meeste mensen hem perfect elke dag kunnen gebruiken, en de auto zo om de drie dagen moeten opladen. We laten ons niet opjagen door Tesla, wij doen het anders. We kijken niet wat mogelijk is, maar wat redelijk is. De meeste mensen hebben helemaal geen actieradius nodig van 500 kilometer.”

Even doorvragen leert dat het ook een kwestie is van slim omgaan met de beschikbare mensen en middelen: ,,Mazda is een relatief klein merk, dus moeten we goed nadenken waaraan we ons geld uitgeven. Het ontwikkelen van een elektrische auto is voor Mazda een enorme investering. We hebben niet de auto gebouwd met het grootste accupakket of bizarre acceleratietijden, maar wel de auto waarop volgens ons de meeste klanten zitten te wachten.’’

Volledig scherm © Mazda

Volledig scherm © Mazda

Volledig scherm © Mazda

Volledig scherm © Mazda

Volledig scherm © Mazda