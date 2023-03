Meer landen sluiten zich aan bij Duits verzet tegen verbod op benzineauto

Het conflict draait om een afspraak die de 27 EU-landen met het Europees Parlement in oktober hebben gemaakt: vanaf 2035 mogen in de EU alleen nog nieuwe personenauto's worden verkocht die geen schadelijke broeikasgassen uitstoten. Dit uitfaseren van benzine- en diesel auto’s is een hoeksteen van het Europees klimaatbeleid. Het akkoord kwam na twee jaar onderhandelen, waarbij Duitsland op verschillende momenten steeds akkoord is gegaan met het voorstel. Het zou deze maand worden bekrachtigd, een formaliteit, waarna het wet zou worden.

Maar de kleinste regeringspartij, de FDP, heeft die instemming op het allerlaatste moment ingetrokken. Het eist dat er een uitzondering komt voor synthetische brandstoffen, waarover nog weinig bekend is, behalve dat om ze te maken er veel elektriciteit nodig is. Maar de verbrandingsmotor zou dan wel kunnen blijven bestaan. Bondskanselier Scholz heeft zich inmiddels achter de liberalen gesteld. Maandagavond vond op uitnodiging van Tsjechië een bijeenkomst plaats van ministers uit onder meer Polen, Bulgarije, Italië en Oostenrijk: ze sluiten zich allemaal bij het Duitse verzet aan.

Frankrijk bereid om te vechten voor de afspraak

Frankrijk daarentegen heeft juist laten weten pal áchter de gemaakte afspraak te staan. ,,We zijn bereid om ervoor te vechten, omdat het ecologische fout is en ook economische fout om eraan te tornen”, zei de Franse minister van Economie, Bruno Le Maire. Zo staat het ene grote autoland tegenover het andere, en ook de ene grote stichter van de Europese integratie tegenover de andere. De afloop is ongewis. De Europese Commissie werkt aan een ‘inlegvel’, maar een eerste versie daarvan is alweer door Duitsland verworpen.

Bij de Europese instellingen in Brussel wordt ook gevreesd voor precedentwerking. ,,We proberen hier op zorgvuldige wijze tot besluitvorming te komen, en als je elkaar dan de hand hebt geschud, moet je van elkaar op aan kunnen”, zegt PvdA-Europarlementariër Mohammed Chahim. Het plotseling verzet van de FDP kwam nadat de partij bij verkiezingen in Berlijn de kiesdrempel van 5 procent niet had gehaald.



