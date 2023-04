Meerderheid Tweede Kamer wil controlekastje in auto verkeershufters

Na tegenval­ler bij gynaeco­loog reed hoogzwange­re vrouw, met drank op, fietser in de kreukels

Ze was hoogzwanger maar ook flink dronken, toen ze in april 2021 een fietser zwaar in de kreukels reed in het Brabantse Veghel. Toch hoeft de moeder (32) nu niet de gevangenis in van het Openbaar Ministerie.