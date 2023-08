Meest verkochte product van Volkswagen maakt comeback

Alleen vegetarisch en veganistisch

‘Wens van het personeel’

Sinds een paar dagen staat er in het restaurant ook weer een gerecht met vlees of vis op het menu. Volgens een VW-woordvoerster gebeurde na ‘verzoeken van het personeel’. Het verbod op curryworst leidde twee jaar geleden tot veel opwinding. Zelfs voormalig bondskanselier Gerhard Schröder zei: ,,Als ik nog in de raad van toezicht van Volkswagen had gezeten, zou dit niet zijn gebeurd.”

Populairste VW-product

Volkswagen had de curryworst niet helemaal uit het assortiment gehaald, maar alleen in de hoofdkantine. In alle overige 30 bedrijfsrestaurants konden de medewerkers blijven smullen van het populaire gerecht. Overigens is de curryworst niet alleen verkrijgbaar in de fabriekskantines. Het gerecht is zo populair dat je het ook bij de VW-vestigingen en enkele supermarkten kunt kopen. De door VW geproduceerde worst is zelfs het best verkochte product van Volkswagen.