Mercedes A-Klasse maakt een grote sprong voorwaarts

Rij-impressieHet uiterlijk van de nieuwe Mercedes A-klasse doet vertrouwd aan, maar hij boekt in alle opzichten vooruitgang. Mercedes durft zelfs te stellen dat deze auto in zijn klasse de nieuwe benchmark is.

Het veelgehoorde cliché dat auto’s steeds meer op elkaar gaan lijken, is de laatste jaren zeker van toepassing in de Golf-klasse. Of je nou het silhouet neemt van een Alfa Romeo Giulietta of de buitenlijnen van een Renault Mégane of Opel Astra, alle autofabrikanten lijken voor hun compacte middenklassers over hetzelfde sjabloon te beschikken.

Zo ook Mercedes: de buitenlijnen van de huidige A-klasse zouden één-op-één overgenomen kunnen zijn voor de nieuwe generatie, die vanaf mei bij de Nederlandse dealers staat.

Geheel nieuw ontwerp

Noem de nieuwe A-klasse een vertrouwde verschijning, feit is dat de auto vanaf ‘nul’ opnieuw is ontworpen. Onder leiding van Mercedes’ hoofdontwerper Gorden Wagener kwam een gedrongen ogende gestalte tot stand, waarbij overbodige lijnen en vouwen in het plaatwerk werden weggelaten. Door de ‘geknepen’ koplampen vertoont de neus grote gelijkenissen met die van de vierdeurs coupé CLS en identificeer je de A-klasse direct als Mercedes. Aan de achterzijde moet je grondiger speuren naar herkenningspunten; hier oogt het geheel erg uniform.

Meer interieurruimte

De A-klasse is in alle richtingen gegroeid, waarbij de 12 centimeter extra lengte (bij een 3 cm langere wielbasis) nieuwe ruimteverhoudingen van het interieur mogelijk hebben gemaakt. Met een inhoud van 370 liter is de kofferruimte 29 liter gegroeid. De A-klasse kon vooral meer bewegingsvrijheid op de achterbank gebruiken; bij het oude model was het karig gesteld met de beschikbare been- en hoofdruimte. De afstand tussen je hoofd en het dak is er inderdaad op vooruit gegaan, maar om je benen achter de voorstoelen kwijt te kunnen, wordt nog steeds de nodige inschikkelijkheid van de bestuurder en bijrijder verlangd. Op het gebied van interieurruimte zet de nieuwe A-klasse beslist geen nieuwe maatstaf.

“Hey Mercedes”

Mercedes heeft niet alleen flink geïnvesteerd in de veiligheidsuitrusting van de nieuwe A-klasse, ook in het infotainment en online-mogelijkheden is veel geld gestoken. In navolging van de grote E- en S-klasse, wordt de nieuwe A nu ook geleverd met de fraaie widescreen-cockpit. Deze bestaat uit twee grote digitale schermen. De centrale display is een aanraakscherm dat je met je vingers bedient, of met een touchpad dat tussen de voorstoelen is geplaatst. De diverse functies van het scherm voor de neus van de bestuurder kunnen met de knoppen op het stuur worden bestuurd.

En dan is er ook nog MBUX, een afkorting van Mercedes-Benz User Experience. Dit systeem wordt geactiveerd zodra je “Hey Mercedes” zegt en vervolgens een gesproken commando geeft. Het systeem luistert naar hele zinnen en maakt het niet zoveel uit hoe je het zegt.

Zeg dat je het een beetje koud hebt en de klimaatbeheersing wordt vanzelf een graadje hoger gezet. Zeg dat je de interieurverlichting graag in een andere kleur wilt hebben en ook dan wordt je instructie direct opgevolgd. Uiteraard is het aantal instructies niet oneindig, maar het systeem begrijpt veel commando’s. Zelfs als ze zijn doorspekt met een regiogebonden tongval.

Volledig scherm Mercedes-Benz A 200 AMG Line © Daimler

Nieuwe motorengeneratie

Nieuws is er ook onder de motorkap te melden. De A 200 waarmee wij tijdens deze eerste kennismaking hebben gereden, wordt aangedreven door een samen met Renault ontwikkelde viercilinder turbomotor van 1,3 liter. Met 140 pk is deze motor inmiddels ook te bestellen in de Renault Scénic en hij zal zijn weg in de nabije toekomst beslist naar meer modellen van beide concerns vinden.

Voor gebruik in de Mercedes A 200 is het vermogen van de motor afgeregeld op 163 pk, terwijl het maximum koppel op 250 Nm bij 1.620 toeren per minuut ligt. De A 200 wordt geleverd met een handgeschakelde zesversnellingsbak of een automatisch schakelende zeventraps transmissie met dubbele koppeling.

In de door ons gereden auto schakelt deze 7G-DCT versnellingsbak soepel en zonder schokken, maar soms ook tamelijk nerveus. Een kleine neerwaartse beweging van de rechtervoet is voldoende voor een soms nogal besluiteloze reactie. Gezien het hoge koppel van de motor had Mercedes de reactiesnelheid van de transmissie wel iets minder enthousiast mogen afstellen.

Comfort op hoog peil

Onderweg valt op dat er tussen het Comfort- en het Dynamic-rijprogramma een groot verschil merkbaar is tussen de diverse hardheden van de optionele, adaptieve schokdempers. In Comfort pareert het onderstel de oneffenheden in het wegdek met opvallend soepele bewegingen, waarbij de achterzijde soms zelfs enigszins ‘deinerig’ aanvoelt. In Sport zijn de wielbewegingen veel duidelijker voelbaar, waarbij de dempers overigens nooit spijkerhard worden. Het hoogstaande comfort aan boord van de A-klasse is ook te danken aan de uitstekende geluidsisolatie: alleen op (zeer) hoge snelheid hoor je de wind langs de portierramen ruisen. Hier zet de nieuwe A-klasse absoluut de nieuwe maatstaf. Enige dissonant is het wat knorrige geluid dat de benzinemotor maakt zodra de automaat het toerental naar grote hoogte opvoert.

Meer modelvarianten op stapel

De prijzen van de nieuwe Mercedes A-klasse beginnen bij 36.724 euro voor de A 200 met handbak. Dieselen start bij 36.818 euro voor de A 180d (116 pk, 260 Nm). Daarnaast is er nog de A 250 met 224 pk als voorlopig topmodel, vanaf 46.669 euro.

Mercedes heeft meer motorvarianten op stapel staan: voor de A 160 met 107 pk, die vanaf het najaar leverbaar wordt, is al een prijs aangekondigd van 30.695 euro. Sportieve AMG-varianten zitten uiteraard ook in de pijplijn.

