Mercedes C-klasse wordt ruimer en slimmer

Niet alleen de grote beeldschermen doen onmiddellijk denken aan de nieuwe S-klasse, het topmodel van Mercedes. Zo zijn net als bij dit vlaggenschip de koplampen uit te rusten met Mercedes’ Digital Light. Dat kan onder meer hulplijnen of waarschuwingstekens op de weg projecteren.

Het uiterlijk van de nieuwe C-klasse mag dan enigszins bekend voorkomen, de auto is wel degelijk gegroeid ten opzichte van de huidige generatie. De wielbasis nam met 25 mm toe en de totale lengte groeide bij de Sedan met 65 mm en bij de Estate met 49 mm. Opvallend genoeg zijn de Sedan en Estate nu exact even lang: afgerond 4,75 m. Uiteraard moet dat allemaal de ruimte ten goede komen. De beenruimte nam in beide gevallen toe met 21 mm. In de breedte groeide de C-klasse 10 mm. Verder is de Sedan 9 mm lager geworden en de Estate 7 mm. Met 455 liter is de bagageruimte in de Sedan gelijk gebleven. De Estate slokt met 490 liter tot 1.510 liter wel 30 liter meer op dan voorheen.

Modern en klassiek

Het interieur laat zich nog het best omschrijven als een mix tussen modern en klassiek. Klassiek onder meer vanwege de ronde chromen ventilatieroosters die we ook van de vorige C al kenden, maar modern door de meer opgeruimde opzet en het behoorlijk forse infotainmentscherm, centraal voor het optioneel met leer beklede dashboard. Opnieuw kijkt de C hiervoor het kunstje af bij de nieuwe S-klasse. In de C-klasse meet het scherm standaard 10,25-inch, maar wie dat nog niet groot genoeg vindt, kan ook tekenen voor een 12,3-inch exemplaar. Verder is er een digitaal instrumentarium en optioneel kun je de C-klasse ook nog met een head-updisplay krijgen, waarmee bijvoorbeeld rijgegevens of route-aanwijzingen voor je worden geprojecteerd.

De laatste versie van Mercedes’ onvolprezen MBUX-systeem voor het infotainment biedt een aantal interessante functies. Zo zijn nu populaire muziekstreamingdiensten geïntegreerd, kun je voor meerdere personen persoonlijke instellingen voor de auto opslaan en werkt de spraak-assistent beter dan voorheen. Door ‘Hey Mercedes’ te zeggen, kun je de auto tal van opdrachten geven. Niet alleen het bellen van personen of instellen van het navigatiesysteem, maar met ‘Smart Home’ kun je zelfs dingen veranderen of informatie oproepen van slimme apparaten in je huis. Zo kun je alvast je verlichting aanzetten als je thuiskomt, of vragen of er iemand thuis is. Op basis van de activiteit van je apparaten kan de C-klasse je dan antwoord geven. Om snel in te kunnen loggen en je persoonlijke instellingen op te roepen, kun je een vingerafdrukscanner gebruiken. Ook wordt het installeren van nieuwe of optionele functies uit de Mercedes Me Store over-the-air (dus via de mobiele internetverbinding) mogelijk.

Voor wat extra sfeer heeft Mercedes-Benz drie verschillende modi ontwikkeld. Met ‘Classic’ krijg je de meest relevante informatie te zien op een neutraal gekleurd scherm. Kies je voor ‘Sporty’ dan wordt de boel zowel op het grote scherm als op het digitale instrumentarium rood gekleurd en krijg je voor je neus de toerenteller centraal in beeld. Met ‘Discreet’ houdt de auto het allemaal qua informatie wat minimalistischer en kun je kiezen uit zeven verschillende ‘rustgevende’ kleuren. Tenslotte is er ‘Assistence Mode’ dat je zo uitgebreid mogelijk informatie verschaft over de verkeerssituatie en de route die je rijdt.

Hybride

Hoewel er geen volledig elektrische variant van de C-klasse komt, speelt elektrificatie een grote rol. Mercedes-Benz rust namelijk elke aandrijflijn uit met een vorm van elektrokracht. Er zijn alleen nog viercilinders, zowel benzine- als dieselkrachtbronnen, die óf als mild-hybride elektrische bijval krijgen, óf samenwerken met een elektromotor (plug-in hybride). In het geval van de mild-hybrides is er een startergenerator aanwezig die werkt op 48V boordspanning. Ook is er voortaan alleen nog een automatische transmissie leverbaar, de negentraps 9G-Tronic.

Mercedes-Benz kondigt één plug-in hybride versie aan. Dat is de C300e. Hij combineert de 2.0 viercilinder met een 129 pk sterke elektromotor en komt daarmee op een systeemvermogen van 313 pk uit. Hoewel die natuurlijk vanwege z’n - op het moment van schrijven nog onbekende - verbruik vooral interessant is, is vooral de elektrische actieradius lovenswaardig. Mercedes meldt namelijk dat je er 100 km volledig elektrisch mee moet kunnen rijden volgens de WLTP-cyclus. De topsnelheid in elektromodus is 140 km/h. Met de standaard 11 kW driefasenlader laadt je het 25,4 kWh thuis bij, maar optioneel kun je voor een 55 kW DC-lader gaan. Daarmee moet je in 30 minuten klaar zijn met laden. Ook niet onbelangrijk; de laadruimte bedraagt in de plug-in slechts 360 liter en dat is een kleine 100 liter minder dan normaal, maar nog altijd 45 liter meer dan in de huidige C-klasse-met-stekker. Met de stoelen plat kun je in de Estate tot 1.375 liter benutten.

Meesturende achteras

Om het stuurgedrag van de C-klasse te verbeteren, heeft Mercedes-Benz onder meer een meesturende achteras op de optielijst gezet. Ook moet de stuurrespons op de voorwielen directer zijn en belooft de geheel nieuwe ophanging meer comfort en wendbaarheid. De plug-ins hebben daarbij standaard luchtvering aan de achterzijde en uiteraard is variabele demping ook optioneel aanwezig.

Rijhulpen zoals een rijstrookassistent en verkeersbordherkenning zijn van de partij, maar ook kun je weer tekenen voor Active Driving Assist. Daarmee houdt de C-klasse zelf een vooraf ingestelde afstand ten opzichte van de voorligger. De Active Steering Assist zorgt ervoor dat de Mercedes zelf in z’n rijstrook blijft en dat werkt voortaan tot 210 km/h. Ook kan de 360-graden-camera voortaan meer situaties goed inschatten, waardoor ook op bochtige buitenwegen de auto netjes de rijstrook volgt. Verder zorgt Pre Safe er weer voor dat de C-klasse uit zichzelf in geval van dreigende botsingen remt of stopt. Handig voor caravanliefhebbers: de parkeerassistent in de C-klasse Estate kan optioneel ook overweg met aanhangers.

De nieuwe C-klasse is vanaf 30 maart te bestellen en wordt komende zomer bij de Nederlandse dealers verwacht. De prijzen zijn nog niet bekend.

Ben je meer geïnteresseerd in een tweedehands Mercedes C-klasse? Er staan er bijna 5000 te koop op Gaspedaal.nl Klik hier voor het aanbod.

