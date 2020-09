Mercedes claimt: ‘Dit is de beste auto ter wereld’

VideoMercedes claimt dat zijn nieuwe S-klasse niet minder dan de beste auto ter wereld is. Toegegeven, het aantal innovaties en het technische vernuft in deze toplimousine is indrukwekkend: verwarmbare knuffelkussens, een ‘vierdimensionaal’ geluidssysteem en - een absolute wereldprimeur - airbags op de achterbank.

Het is een bijzondere ervaring als je voor het eerst de klanken van een klassiek strijkkwartet in je lendenen voelt. Op de riante achterstoelen van de Mercedes-Benz S-klasse, gebeurt het: wie deze super-de-luxe limousine laat voorzien van het meest uitgebreide audiosysteem van Burmester, trakteert zichzelf op ‘4D-geluidsbeleving’.

Waar je muziek in de meeste auto’s ‘gewoon’ via de luidsprekers ervaart, gaat dit systeem een stap verder: onderin de rugleuningen zitten trillende elementen die de geluidsgolven versterken. Je voelt het aanzwellen en afzwakken van de cello’s en contrabassen letterlijk in je onderlijf, waardoor je een concert – of in dit geval het twaalfde strijkkwartet van componist Antonin Dvorák – nóg intenser beleeft.

Geen heisa

Hoe indrukwekkend ook, het ‘vierdimensionale’ geluidssysteem valt wat uit de toon bij de filosofie van de gloednieuwe S-klasse. De vibrerende stoelleuningen zijn immers bedoeld als extra beleving, terwijl de rest van de auto juist zijn best doet om de zintuigen zo veel mogelijk te ontzien. Hier geen hectiek, even geen drukte, geen heisa: ontspanning, geborgenheid en veiligheid staan voorop.

Mercedes-hoofdontwerper Gorden Wagener maakte het uiterlijk van de topsedan bewust nog ingetogener dan dat van de huidige S, met gestrekte lijnen en strakke oppervlakken zonder veel visuele opsmuk. De auto werd ruim 5 centimeter langer én breder. Opvallend zijn de elegant verzonken handgrepen, die pas naar buiten schuiven als ze nodig zijn.

Mercedes-Benz S-Klasse

Cocon van luxe

Ook binnen in de S-klasse draait alles om rust. Afgezien van de ‘trilspeakers’ in de stoelen (die desgewenst uit te schakelen zijn) wil dit interieur een cocon van luxe en ontspanning zijn. Voortaan zijn de heerlijk zachte hoofdsteunen, de ‘knuffelkussens’, ook leverbaar op de voorstoelen. En op de achterbank kunnen die nu zelfs verwarmd worden. Sterker nog, ook de bekleding van de portieren en de centrale armleuning wordt nu warm met een druk op een knop: volgens de fabrikant zijn de Chinese klanten er gek op. ,,De nieuwe S-Klasse is de belichaming van onze claim om de beste auto ter wereld te produceren”, zegt Markus Schäfer, lid van de raad van bestuur van Mercedes-Benz AG.

Hoewel de autofabrikant kiest voor een hightech uitstraling met in totaal vijf aanraakschermen en veel aluminium details, oogt het dashboard opgeruimd en strak. Het tijdperk van grote druk- en draaiknoppen is voorgoed voorbij: in de S-klasse bedien je vrijwel alles met een groot centraal scherm, dat – voor het eerst in een Mercedes – een verticale lay-out heeft. De opzet doet sterk denken aan dat van de Tesla Model S en voelt moderner dan in bijvoorbeeld de BMW 7-serie, terwijl Mercedes ook de spraak- en gebarenbediening beter heeft uitgewerkt. Zo kun je het schuifdak openen door simpelweg met je hand onder de hemelbekleding in de lucht te ‘swipen’.

Gezichtsherkenning

Omdat de nieuwe S-klasse volledig is voorbereid op contactloze betalingen vanuit je auto (voor bijvoorbeeld parkeren of tanken), wordt gebruik gemaakt van een vingerafdruksensor, stemherkenning én gezichtsherkenning. Dit wordt ook toegepast voor je gebruikersprofiel: de auto weet wie je bent en kan daardoor automatisch je favoriete instellingen voor comfort, klimaat en infotainment realiseren.

De bestuurder kijkt uit op een groot instrumentarium dat enorm veel informatie vertoont. De vormgeving is zeer fraai en heeft een sterker 3D-effect dan in de goedkopere modellen en een opvallende dieptewerking. Nog interessanter is het heads-up display: voor het eerst voorzien van augmented reality. Een projector toont belangrijke informatie op de voorruit, voor de neus van de bestuurder. Dat principe kennen we al, maar de S-klasse kan ook bewegende en gekleurde elementen tonen. Zo verschijnen huisnummers in het straatbeeld, tonen bewegende navigatiepijlen waar je af moet slaan en kan het systeem – afhankelijk van de situatie ter plaatse –adviseren om je voorligger wel of niet in te halen.

Hoewel deze Mercedes-Benz voorlopig de eerste en enige auto is met augmented reality, introduceert onder meer Volkswagen binnenkort een vergelijkbaar systeem op de veel goedkopere ID.3. Je kunt er je donder op zeggen dat andere merken rap zullen volgen, maar zo gaat het bijna altijd met de wereldprimeurs in een nieuwe S-klasse: ze zijn de voorbode van wat álle auto’s de komende jaren zullen krijgen.

Mercedes S-Klasse

Nog meer airbags

Dat geldt ook voor de veiligheid. In het verleden pionierde deze Mercedes-Benz al vaker met revolutionaire veiligheidsvoorzieningen, zoals het ABS (anti-blokkeer remsysteem) in 1978 en de allereerste (bestuurders-)airbag in 1988. In de nieuwste generatie bestaat de wereldprimeur uit ‘front-airbags’ voor de achterpassagiers. Ze zitten verstopt in de rugleuningen van de voorstoelen en moeten voorkomen dat inzittenden harde interieurdelen raken. Door hun uitgekiende (buis-)vorm vormen ze volgens Mercedes geen gevaar voor kinderzitjes op de achterbank, terwijl ze – samen met de ook al niet alledaagse airbag in de gordel – een veilige aanvulling vormen op de zij- en gordijnairbags.

De nieuwe airbags achterin zijn vooral bedoeld voor zware, frontale botsingen. Bij een zware aanrijding van opzij komt ook een nieuwe ‘midden-airbag’ in werking: tussen de voorstoelen, ingebouwd in de rugleuning van de bestuurdersstoel.

Wereldprimeur: de achterbankairbag in de nieuwe Mercedes-Benz S-klasse.

Ander vernuft: een waarschuwing als je een rood verkeerslicht negeert, dankzij een nieuwe afbeelding in de verkeersbordherkenning. En bij een dreigende botsing zet de auto zijn luchtvering in een paar milliseconden in de hoogste stand, zodat de veiligheidskooi de klap effectiever op kan vangen. Audi levert een soortgelijk systeem overigens ook op de A8.

Digital Light

De slimme koplampen zijn door Mercedes ‘Digital Light’ gedoopt: in elke koplamp zitten 1,3 miljoen pixels waarmee de auto boodschappen op het wegdek kan laten verschijnen. Zo kan hij met een sneeuwvlokje waarschuwen voor sneeuw op de weg. Een graafmachine verschijnt op het asfalt bij door de auto herkende wegwerkzaamheden en bij versmalde rijbanen wordt de alternatieve belijning op het wegdek geprojecteerd.

In de nabije toekomst kan de S-klasse zelfs boodschappen tonen aan voetgangers die willen oversteken: een duimpje of een zebrapad, om aan te geven dat de voetganger is ‘gezien’ en veilig kan oversteken. Wettelijk gezien mag een auto op dit moment nog niet met medeweggebruikers communiceren, maar de technologie van Mercedes is er klaar voor.

Voor autonoom rijden (op het zogenoemde Level 3) geldt hetzelfde. Pas in juni is op Europees niveau overeenstemming bereikt om grotendeels zelfrijdende auto’s toe te staan en in de loop van volgend jaar zullen de Europese landen hun wetten op dat gebied versoepelen. Wie in de S-klasse het ‘Highly Automated Driving’ pakket bestelt, krijgt onder meer lasergestuurde radarsensoren (Lidar) en extra veel camera’s, zodat de bestuurder straks al rijdend andere dingen kan gaan zitten doen, totdat de auto hem vraagt de besturing weer over te nemen. Het is voorlopig alleen op snelwegen toegestaan.

De nieuwe Mercedes-Benz S-klasse arriveert in december in de Nederlandse showrooms. Over de prijzen is nog niets bekend, maar ter indicatie: de huidige generatie staat vanaf €121.410 in de prijslijsten.

Mercedes-Benz S-klasse

Sssst: iedereen wil de stilste zijn De BMW 7-Serie, de Audi A8, de Lexus LS, de nieuwe Rolls-Royce Ghost: welke toplimousine er ook wordt gelanceerd, elke keer claimt de fabrikant ‘de stilste auto van het moment’ te maken. Mercedes claimt het nu ook weer met de nieuwe S-klasse, die onder meer beschikt over ‘akoestische ruimtes’ in de carrosserie en ongewenst geruis tegengaat door middel van antigeluid. Welke fabrikant nu echt de stilste auto ter wereld maakt? Dat is lastig te controleren omdat geluiden vooral veroorzaakt worden door oncontroleerbare invloeden van buitenaf. Voor het menselijk oor zijn alle moderne supersedans vrijwel even geruisloos.

Mercedes S-Klasse

Ook duurzaam De nieuwe S-Klasse wordt aanvankelijk geleverd met zescilinder-in-lijn benzine- en dieselmotoren. Een V8-motor met geïntegreerde startgenerator (ISG) en een 48V-boordsysteem zal in een later stadium leverbaar zijn. In 2021 volgt een plug-in hybride met een volledig elektrische actieradius van circa 100 km. Maar rond die tijd verschijnt ook de EQS: een volledig elektrische auto gebaseerd op de nieuwe S-klasse. En over duurzaamheid gesproken: het aantal onderdelen dat gerecycled materiaal bevat, bedraagt nu 120 – meer dan twee keer zo veel als bij de vorige generatie. Voor de vloerbekleding wordt een nieuw, gerecycled materiaal gebruikt. Dit materiaal – met de merknaam Econyl – bestaat uit gerecycled nylon. Het wordt vervaardigd door het terugwinnen van nylonafval dat bestemd is voor de stortplaats, bijvoorbeeld oude visnetten, stofresten uit het fabricageproces en tapijt. Deze worden verzameld en omgezet in een nieuw materiaal met dezelfde eigenschappen als nylon dat van nieuwe grondstoffen wordt gemaakt. Het recyclingproces leidt tot een lagere CO2-uitstoot vergeleken met de productie van nieuw nylon. Volledig scherm Bij wegwerkzaamheden projecteert de auto een graafmachine op het wegdek © Daimler

Een groot 'staand' infotainmentscherm, zoals de Tesla Model S dat ook heeft.

Mercedes-Benz S-Klasse

Mercedes-Benz S-Klasse.

Mercedes-Benz S-Klasse

Het head-up display wijst je ook de weg

Slimme koplampen: Digital Light

De sleutel van de nieuwe S-klasse

