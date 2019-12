Mercedes-dealers vrezen dat merk flink gaat snijden in AMG-aanbod

Meerdere dealers beklagen zich tegenover de Financial Times over de vele AMG-producten van het Duitse automerk. AMG is de afdeling van Mercedes die zich bezighoudt met de high performance-modellen, bijvoorbeeld sportwagens. Die zijn meer vervuilend dan de ‘gewone’ Mercedes-Benz-modellen.



Volgens de dealers haalt Mercedes volgend jaar niet de norm van een gemiddelde CO2-uitstoot van het merk van 95 gram per kilometer. De dealers gaan er dan ook vanuit dat Mercedes een aantal AMG-modellen zal schrappen. Ze vrezen dat driekwart van het aanbod het veld moet ruimen, ondanks het feit dat moederbedrijf Daimler AG onder meer met de EQ-lijn van Mercedes en met de elektrische Smart wel modellen heeft om de CO2 te compenseren.



Volgens het Britse Autocar maakt Mercedes zich echter weinig zorgen, omdat er ook voor AMG ‘schonere aandrijflijnen aankomen in de vorm van plug-ins en een nieuwe modelreeks met deels en volledig elektrische aandrijflijnen’. De kans is wel groot dat het binnen afzienbare termijn voorbij is met de monumentale achtcilinders.



De volgende generatie C63 AMG, die in 2022 arriveert, zal in plaats van de 4.0-liter V8 van het huidige model hoogstwaarschijnlijk worden voorzien van een 2.0 liter viercilinder hybride-motor. Dat blok zal grotendeels gebaseerd zijn op de nieuwe M139-variant uit de huidige A45 - de krachtigste viercilinder productiemotor die nu te koop is. Automobilisten die nog eenmaal willen vlammen, moeten nu dus hun kans grijpen.