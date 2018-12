‘Mercedes en BMW gaan samenwerken’

Benzine- en dieselrij­ders draaien op voor klimaat­plan

11:41 Benzine- en dieselrijders dreigen diep in de buidel te moeten tasten om nieuwe miljardensubsidies voor elektrische auto’s te financieren. Zo moet er een ‘innovatietoeslag op bezit’ komen van 2 euro per maand per auto. Ook gaan de motorrijtuigenbelasting en de accijns op brandstof omhoog.