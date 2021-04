Mercedes maakt de GLB elektrisch: dit is de EQB

Delen per e-mail

Met de komst van de EQB heeft Mercedes-Benz voor het eerst ook een volledig elektrische zevenzitter in het programma. Waar het nieuwe vlaggenschip van de Mercedes, de EQS, van begin af aan als elektrisch auto is ontwikkeld, is de EQB dat niet. Hij deelt zijn platform met de GLB, precies zoals de elektrische EQA dat doet met de basis van de GLA.

Hoewel de buitenkant van de nieuwe elektrische SUV veel overeenkomsten vertoont met de GLB, heeft hij toch een enigszins eigen gezicht gekregen. De relatief kleine vierkante koplampen hebben plaats moeten maken voor plattere en bredere units die met elkaar zijn verbonden door een led-strip. De EQB is 4,68 meter lang en daarmee hooguit een paar centimeter langer dan de GLB. Het verschil komt door een andere vormgeving van de bumpers.

De EQB krijgt een 292 pk sterke elektrische aandrijflijn. In Europa wordt hij straks geleverd met voor- en vierwielaandrijving. Het batterijenpakket heeft met 66,5 kWh dezelfde capaciteit als de EQA. De aandrijflijn is straks met verschillende vermogens leverbaar, enkele daarvan bieden meer dan 200 kW/272 pk. Er komt ook een versie met extra grote actieradius van 419 km. Het accupakket is met wisselstroom (AC) met een laadvermogen van tot 11 kW op te laden. Snelladen kan met een laadvermogen van maximaal 100 kW.

Net als de GLB wordt de EQB geleverd als vijf- of zevenzitter. De bagageruimte varieert, afhankelijk van het aantal stoelrijen, van 465 tot 495 liter. Een optie is een over 14 centimeter verschuifbare tweede zitrij. Daarmee kan je de bagageruimte met maximaal 190 liter vergroten, maar krijg je minder beenruimte achterin.

