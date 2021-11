Mercedes ontwikkelt ‘zwevende’ bal voor bediening dashboard

In die zin is de draaiende bal weinig anders dan de klassieke automuis, zij het dat die niet zwevend gemonteerd wordt, maar verbonden is met de middenconsole. Volgens autosite Carbuzz en het Duitse Auto Motor und Sport wordt in de patentaanvraag tot in detail beschreven hoe het systeem functioneert en zijn er ook tekeningen bijgeleverd.

Om het risico op afleiding zo laag mogelijk te houden, mag de bal niet permanent blijven zweven, maar alleen wanneer dat nodig is. In rust verdwijnt de bal in een klein opbergbakje in de middenconsole. Het klinkt als sciencefiction, maar aangezien Mercedes-Benz er patent op heeft aangevraagd, is de kans groot dat ze de techniek al in huis hebben. Of en wanneer de zwevende bal ook daadwerkelijk in auto's wordt toegepast, is niet bekend.