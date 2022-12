Merwedebrug bij Gorinchem gaat om 20.00 uur volledig dicht richting het zuiden vanwege reparatie

Pijnlijke boodschap voor verstokte forens: ‘Zomaar in de auto stappen, is er in de toekomst niet meer bij’

We zullen flexibeler moeten gaan werken en minder vaak met de auto de weg opgaan. Dat is de boodschap van Rijkswaterstaat die anders voorziet dat het verkeer rondom te renoveren bruggen, tunnels en belangrijke verkeersaders in de regio Rotterdam nóg vaker dichtslibben.

14 december