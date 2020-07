Met de leaseauto op vakantie? Dit moet je weten!

Voor veel mensen is het vanzelfsprekend om met de leaseauto op vakantie te gaan. Wat veel leaserijders niet weten, is dat er allerlei beperkingen en regels kunnen kleven aan het privégebruik van de ‘auto van de zaak’. ,,Voorkom dat je problemen krijgt en zet de afspraken zwart op wit voordat je op vakantie gaat.”

Nu beduidend minder mensen met het vliegtuig op vakantie gaan, kiezen meer Nederlanders er voor om met de auto op reis te gaan. Wie de vakantieroute per leaseauto aflegt, doet er goed aan om de regels rond het gebruik van de auto vóór vertrek goed te controleren. ,,De praktijk leert dat er tussen de werknemer, werkgever en het leasebedrijf vaak onduidelijkheid is over wat wél en niet kan”, zegt Arjan Kleuver, accountmanager bij transportdienstverlener DKV.

Met sommige auto’s van de zaak mag je bijvoorbeeld niet eens in het buitenland rijden, waarschuwt Kleuver. Hij zette de beste adviezen voor vakantievierende leaserijders op een rij: ,,Het is goed om te weten wat je wel en niet mag van je werkgever. Het ene leasebedrijf staat bijvoorbeeld toe dat gezinsleden de auto ook besturen, terwijl anderen dat verbieden. Of je hebt te maken met een kilometerbeperking: sommige leaseovereenkomsten staan niet meer dan vijfhonderd privé-kilometers in het buitenland toe. Daar kun je vanuit Utrecht net Parijs mee halen.”

Dubbele lasten

Om problemen te voorkomen, zegt Kleuver, kan het slim zijn om de leaseauto thuis te laten en via het leasebedrijf een Tijdelijk Vervangend Leasevoertuig (TVL) aan te vragen. Dat kan flink schelen in de bijtelling, ofwel het percentage van de nieuwwaarde van de auto dat leaserijders bij hun inkomen moeten optellen (en waarover zij dus belasting betalen) wanneer zij privé meer dan 500 kilometer per jaar rijden.

Kleuver: ,,Tijdens de periode waarin je zo’n tijdelijk voertuig rijdt, komt de bijtelling voor je reguliere leaseauto stil te staan. Dat voorkomt dubbele kosten. Voor het tijdelijke voertuig kun je bovendien aparte afspraken maken over de bijtelling en andere kosten. Informeer hierover bij je werkgever, en zorg dat alles schriftelijk wordt vastgelegd. Het is de moeite waard om te regels even uit te zoeken, want ze kunnen per werkgever en leasemaatschappij verschillen.”

Voor wie een auto in de Private Lease rijdt, dus buiten de werkgever om, loont het eveneens om op de gereden kilometers te letten. Bij sommige contracten mag je bijvoorbeeld niet meer dan 10.000 kilometer per jaar rijden, waardoor een retourtje Italië zo maar de helft van je jaarkilometrage kan opslokken. Wanneer je boven het afgesproken aantal kilometers uitkomt, kan dat vervelende naheffingen met zich meebrengen.

Tankpas

Ook werknemers die van hun baas met de leaseauto op vakantie mogen, doen er volgens Arjan Kleuver goed aan om duidelijke afspraken te maken. ,,Heb je bijvoorbeeld een tankpas van de zaak? Zorg dan dat je weet of die alleen binnen Nederland of in heel Europa bruikbaar is. Wie betaalt de kosten van een tankbeurt over de grens? Ook als een werkgever toestemming geeft om in het buitenland te tanken, kan hij de kosten achteraf bij de leaserijder factureren of compenseren.”

Voor ondernemers met een leaseauto vanuit een eigen bedrijf verandert er eigenlijk niets in vergelijking met bovenstaande voorbeelden, besluit Kleuver: ,,Wat zij ook doen: het moet administratief kloppen. Heb je als zelfstandige geen zin om aan alle regelgeving rondom de bijtellingen en een TVL te voldoen? Dan adviseer ik om tijdelijk een auto te huren of te leasen op naam van de zaak. Zo kun je tegen relatief lage kosten tijdelijk een ander model gebruiken, misschien één met trekhaak, zonder veel moeite te hoeven doen.”

