Met de slaaptrein naar Florence of Kopenhagen? Straks kan het vanaf Utrecht CS en zoveel kost dat

Zelf al eens een tripje in zo’n slaaptrein gemaakt?

,,Natuurlijk, onze allereerste rit was op 15 oktober naar Praag, dus toen zijn we zelf ook mee geweest. Het is een hele andere ervaring dan wanneer je vliegt; je reis is eigenlijk onderdeel van je vakantie-ervaring. Het begint op het moment dat je in Utrecht in de trein stapt. Mensen nemen een spelletje mee, een hapje en een drankje en gaan een fijne tijd hebben met z’n allen. Je kunt een privécoupé boeken, maar als je ervoor kiest om er een te delen, ontmoet je ook anderen. Negen van de tien keer komt dat goed, want mensen gaan met dezelfde gedachte met de trein mee. Ze staan open voor elkaar en om het gezellig te maken.”