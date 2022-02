Met deze acht tips bespaar je de meeste brandstof

De brandstofprijzen swingen je tank uit. Door de oorlog in Oekraïne is de kans reëel dat we binnenkort tot 2,25 euro voor een liter benzine betalen. Met deze acht tips houd je de schade enigszins beperkt.

De juiste rijstijl is cruciaal. Niet te hard gas geven of abrupt remmen en accelereren, je auto laten uitrollen wanneer je een rood licht nadert en steeds in de juiste versnelling rijden (snel naar een zo hoog mogelijke versnelling schakelen dus). En anticipeer ook op het andere verkeer: het zorgt er allemaal voor dat je auto minder dorstig is. Sommige studies stellen zelfs dat je met een zuinige rijstijl alleen al 10 procent brandstof kunt besparen. Daarnaast zijn er enkele hulpsystemen die je kunnen helpen.

Schakel de juiste systemen in

Wie een start-stopsysteem heeft, houdt dit uiteraard ingeschakeld. Dit systeem legt de motor stil wanneer je in de file staat of moet wachten voor een rood licht. Als je zo’n systeem niet in de auto hebt, kun je de motor uiteraard zelf uitzetten wanneer je denkt ergens langer dan een minuut te blijven staan, bijvoorbeeld voor een gesloten overweg. Ook de juiste rijstand selecteren kan helpen. Vaak heb je de keuze uit comfort, sport en eco, waarbij die laatste de gasrespons verlaagt en een automatische versnellingsbak vroeger laat schakelen. Deze stand heeft soms echter ook invloed op bepaalde comfortsystemen in de auto, zoals de airco.

Rijd niet te snel en gebruik cruise-control

Wist je dat je 25 procent meer brandstof verbruikt bij 130 km/u dan wanneer je 100 km/u rijdt? Trager rijden bespaart brandstof. Maar ook met een constante snelheid rijden is belangrijk. Je motor hoeft dan immers ‘geen extra inspanning’ te leveren om te versnellen en kan met een constant toerental blijven draaien. Een getrainde rechtervoet slaagt hier al goed in, maar wanneer je auto is uitgerust met cruise-control maak je hier uiteraard het best gebruik van. Sommige modellen hebben zelfs adaptieve cruise-control, waarmee je ook automatisch afstand houdt ten opzichte van je voorligger.

Zorg voor de juiste bandenspanning

Rijd met de juiste bandenspanning. Banden vertegenwoordigen namelijk 20 procent van het brandstofverbruik van een voertuig, vanwege de rolweerstand (de wrijving van de banden op de weg). De juiste bandenspanning kun je vinden in het informatieboekje van je auto of aan de binnenkant van je tankklep. Rijden met een te lage bandenspanning kan je verbruik met drie tot vijf procent doen toenemen. Je bandenspanning kun je ook altijd checken op je dashboard, als je auto niet eerder is geproduceerd dan 2012. Toen verplichtte de Europese Unie dit namelijk in productiewagens.

Vermijd windvangers

Dakdragers, dakkoffers, fietsendragers en andere accessoires zorgen voor extra luchtweerstand. Verwijder ze dus als je ze niet nodig hebt. Een cabrio met open dak is uiteraard ook geen aerodynamisch wonder maar als je zuinig wilt rijden, let er dan ook op dat je de ramen en het open dak dichthoudt. Let wel: een airco in de zomer is zuiniger dan met open ramen rijden, want open ramen zijn enorme windvangers.

Houd grote stroomverbruikers in de gaten

Het is zo gemakkelijk; de achterruitverwarming aan laten staan, de airconditioning hard laten werken of de ventilator op de hoogste stand. Hoewel deze op stroom werken, moet de dynamo daar wel voor zorgen. Die geeft weer extra weerstand aan de motor die op zijn beurt weer harder moet werken. En dat kost extra brandstof. Ook gewicht zorgt voor meer bandstofverbruik. Hoe minder spullen er in je auto liggen, des te minder hard je motor hoeft te werken en dus daalt dan het verbruik.

Ecologisch rijden

Sommige automerken willen je helpen met ecologisch rijden en reiken allerlei hulpmiddelen aan. Sommige auto's hebben een systeem aan boord dat punten geeft voor je ecologische rijgedrag. Hierdoor kun je je verbruik duidelijk in kaart gebracht zien, met de verschillende pieken en dalen. Ideaal om bij te leren over je ecologische rijprestaties.

Parkeer niet achteruit in

Een koude motor verbruikt veel meer dan een warme motor. Ook achteruitrijden zorgt voor een veel hoger brandstofverbruik. En dus rijd je twee keer zo onzuinig als je achteruitrijdend je parkeerplaats verlaat.

Tank op industrieterrein of in kantoorwijk

Het verschil tussen tanken langs de snelweg en bij een onbemande pomp is in de loop der jaren veel groter geworden. In 2006 was het verschil nog acht cent voor een liter Euro95. Inmiddels is dat opgelopen tot 18 cent. Ruim twee keer zo veel dus, zo blijkt uit data van het CBS en Petrolview. Stel, je rijdt 28.000 kilometer per jaar met een verbruik van 1 op 14. Dan bespaar je op de 2000 liter die je nodig hebt uiteindelijk 360 euro. Voor diesel is het verschil inmiddels ook al opgelopen naar 16 cent per liter en voor LPG naar 10 cent. De tankstations met de allerlaagste prijzen staan vooral in gebieden waar voornamelijk kantoren en bedrijven gevestigd zijn dus daar kun je het voordeligst tanken.