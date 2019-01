Met deze auto krijg je nooit een ongeval

Nieuwe Renault Clio krijgt de grootste beeldscher­men in zijn klasse

11:18 Renault geeft stukje bij beetje details vrij van de nieuwe Clio. Zojuist is het interieur onthuld, morgen volgt de buitenkant. Inmiddels is duidelijk dat de nieuwe generatie van deze Renault de grootste beeldschermen in zijn klasse krijgt.