Met deze auto wil je geen uitwijkmanoeuvre meemaken voor een hert of overstekende fietser

Waarom heeft autoverko­per Hans (60) in hemelsnaam een straalja­ger voor de deur? ‘Is-ie niet prachtig?’

‘Hoe kom je dáár nou weer aan?’ Dat moet autoverkoper Hans de Groot (60) uit Leusden de laatste tijd vaak aanhoren, sinds er voor zijn bedrijf aan de Amersfoortsestraat in Soesterberg een straaljager staat. Gespoten in de bedrijfskleuren groen en geel. Het is een Northrop NF-5B, een jachtbommenwerper die van 1969 tot 1991 voor Nederland vloog.

4 november