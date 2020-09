Met deze ‘fiets’ mag je zelfs de snelweg op

Speed-pedelec mag per april het fietspad op, maar niet té snel

5 maart Speed pedelecs mogen per 1 april ook gebruikmaken van het fietspad. Rotterdam zet als eerste gemeente in Nederland de stap om -met een speciale ontheffing- de snelle e-fiets toe te laten op de fietsersstrook. Daar geldt wel een maximum snelheid van 30 kilometer per uur. De gebruiker van de speed pedelec mag zelf kiezen voor de rijbaan of het fietspad.