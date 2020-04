Met deze tips overleef je als automobilist de coronacrisis

1 - Ik heb nu alle tijd om mijn auto voor onderhoud of reparaties weg te brengen. Maar is dat nog steeds mogelijk?

Ja, dat kan. De werkplaatsen zijn open en vrijwel alle autobedrijven nemen extra hygiënemaatregelen om besmetting met het coronavirus te voorkomen. De monteurs wassen vaker hun handen, dragen latex handschoenen en hebben soms ook stuuren stoelhoezen voor eenmalig gebruik. Daarnaast wordt er vaak ontsmet: stuur, pookknop, handrem, deurgrepen en contactsleutel. Houd er wel rekening mee dat de wachtruimtes bij autobedrijven meestal gesloten zijn. En het meekijken met de monteur is meestal niet meer toegestaan.

2 - Mijn auto moet binnenkort voor de apk. Schuift de keuringstermijn wegens de crisis op?

De apk-termijn wordt in steeds meer landen opgerekt om te voorkomen dat autobezitters naar een garage of een keuringsstation moeten. Maar in Nederland blijven de regels voor de apk vooralsnog ongewijzigd, meldt de RDW.

3 - Ik heb nu geen zin om naar de garage te gaan voor zomerbanden. Kan ik doorrijden met mijn winterbanden?

Ja, dat kan. Winterbanden slijten fractioneel sneller in de zomer en zorgen voor een iets langere remweg bij hard remmen op droog wegdek, maar je rijdt ze in zomers weer echt niet kapot. Toch geldt: hoe warmer het is, hoe zachter het rubber wordt en hoe rapper het zal slijten. Daarom verdient het aanbeveling om voor de echte zomerhitte alsnog te wisselen.

4 - In hoeverre is autorijden anders tijdens deze crisis?

Het is natuurlijk veel rustiger op de weg, dus de reistijden zijn doorgaans korter. Ook zijn er minder snelheids- en alcoholcontroles. Maar dat is natuurlijk geen vrijbrief om roekeloos te gaan rijden. En let op: doordat er minder verkeer is, durven dieren meer in de buurt te komen van (snel)wegen. Vooral in gebieden waar normaal al veel wild-aanrijdingen zijn, is het extra oppassen geblazen. Vanwege het seizoen zijn ze ook nog eens in grotere aantallen aanwezig en kunnen ze extra paniekerig reageren op de enkele auto die voorbijrijdt.

5 - De brandstofprijzen dalen in het buitenland sterker dan hier. Kan ik nog over de grens tanken?

Helemaal duidelijk zijn de regels niet. In België riskeer je een boete van 4000 euro als wordt bewezen dat je alleen maar de grens overwipte om te tanken. Duitsland controleert ook aan de grens, maar lijkt soepeler met een kortstondig verblijf om even te tanken of een boodschap te doen. Een liter Euro 95 kost er op sommige plekken net over de grens 1,15 euro (hier €1,60) en diesel 1,06 euro (hier €1,34).

6 - Is de rest van Europa nog goed met de auto bereikbaar?

Steeds meer landen sluiten de grenzen of stellen beperkende verkeersmaatregelen in. Landen als Duitsland, Tsjechië, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Italië en Spanje hebben dergelijke maatregelen getroffen en hun grenzen (deels) gesloten. Daarbij zijn er voor Frankrijk, Italië en Spanje speciale documenten nodig om door het land naar huis (Nederland)te reizen. Bij de Belgische grens zijn er extra politiecontroles om ‘niet-essentiële verplaatsingen’ tegen te gaan. Op ANWB.nl is de actuele situatie per land te vinden.

7- Ik wil een andere auto kopen, is dat wel verstandig in deze tijd?

De verkoper heeft alle tijd voor je, want er is weinig handel op dit moment. Waarschijnlijk valt dit jaar sowieso een goede deal te sluiten, omdat de autoverkoop er voor 2020 slecht uit ziet. Duitse auto-experts verwachten dat er zeer hoge kortingen in het verschiet liggen, vooral voor zogeheten voorraadauto’s. Dat lijkt interessant voor Nederlanders die bereid zijn een auto in Duitsland te kopen. In Nederland is de voorraadauto een minder bekend verschijnsel, maar ook hier zijn flinke kortingen te verwachten. Dus als je geen haast hebt, kan het geen kwaad om nog even te wachten.

8 - In Duitsland staat een mooie tweedehands auto te koop die ik wil aanschaffen. Kan dat nog?

In theorie wel, maar ook hier is nog veel onduidelijk. Het is bijvoorbeeld de vraag of de Duitse politie het ophalen van een importauto in Duitsland als ‘kortstondig verblijf’ ziet. Weliswaar zijn autobedrijven in Duitsland – anders dan in Nederland – niet meer toegankelijk, maar het is nog steeds mogelijk een auto aan te schaffen omdat de handel via creatieve manieren (videobellen, contactloze sleuteloverdracht) nog wel auto’s mag verkopen. Helaas moet je de noodzakelijke keuring van de auto wel op de lange baan schuiven, want de RDW keurt nu geen importauto’s van particulieren meer.

9 - Ik heb een nieuwe auto gekocht en die wordt binnenkort afgeleverd. Zou dat nog wel doorgaan?

In principe wel, maar informeer dat goed van tevoren. Veel autofabrieken produceren niets meer en lopen daardoor vertraging op met afleveringen. Leaseplan, een van de grootste leasemaatschappijen, meldt: ‘De afleveringen van auto’s tot 1 mei 2020 gaan gewoon door. Geplande afleveringen na 1 mei 2020 leveren we gedeeltelijk pas af vanaf september 2020’. Houd er ook rekening mee dat het in ontvangst nemen van je nieuwe auto anders gaat. De verkoper zal niet naast je plaatsnemen in de auto om even de belangrijkste functies met je door te nemen, aangezien hij anderhalve meter afstand moet houden. Als je vragen hebt, zullen die vooral telefonisch of via videobellen worden beantwoord.

10 - Mijn auto staat nu ineens langdurig stil. Kan hij dat wel hebben?

,,Als je de auto niet meer dagelijks gebruikt, is het aan te raden om hem in ieder geval één keer per week even te gebruiken’’, adviseerde Jos van der Drift, auto-expert van de ANWB, al eerder op deze autopagina. ,,We moeten toch allemaal boodschappen doen en een rit van een kwartier heen en een kwartier terug is al voldoende. Dat is ook het advies van onze Wegenwacht.’’

11 - Mag ik nou wel of niet met anderen in één auto reizen?

Het is in principe verboden om met meerdere mensen in één auto te zitten. In een auto is het immers vaak onmogelijk om anderhalve meter afstand te houden. Voor mensen die onder één dak wonen wordt een uitzondering gemaakt. De politie heeft al een flink aantal boetes uitgedeeld (390 euro per persoon) aan mensen die zonder geldige reden met meerderen in een auto zaten. Het verbod geldt ook als je met twee of meer mensen in een auto of busje van of naar het werk rijdt – tenzij het mogelijk is om daarin anderhalve meter afstand te houden. Gebruik je met meer mensen dezelfde auto? Was dan allereerst je handen en reinig alles wat je aanraakt, met name het stuur, de versnellingspook en de handgrepen.

12 - En hoe kun je zo veilig mogelijk tanken?