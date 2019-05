Met dit vlugge fitnessapparaat mag je de snelweg op

Het is een dilemma waarmee talloze mensen worstelen: ga je met de auto naar het werk, of neem je de fiets? De fiets is beter voor het milieu en je lichaam, maar de auto is sneller én je komt niet bezweet aan.



Het Duitse bedrijf Twike (een samentrekking van de woorden twin en bike, tweeling en fiets) wilde met zijn gelijknamige voertuig een eind maken aan die keuzestress. De Twike 5 is een soort fitnessapparaat op wielen. Door te trappen worden de accu’s opgeladen én blijf je fit. Lifters meenemen is handig, want dan kunnen zij ook meefietsen. Beide zitplaatsen zijn immers voorzien van pedalen. Sturen doe je met twee hendels die je naar voren of naar achteren beweegt, meldt De Ingenieur.



Er zijn ook accupakketten aan boord met een potentiële actieradius van naar keuze 150 tot 500 kilometer. De topsnelheid varieert van 120 tot 190 kilometer per uur. Ondanks de ingebouwde veiligheidskooi is het ongetwijfeld even slikken om met deze 495 kilo wegende snelheidsduivel de weg op te gaan. Maar dat de Twike ook in Nederland toegelaten wordt, lijdt nauwelijks twijfel. Eerdere Twikes kregen hier typegoedkeuring en ook daarmee mag je de snelweg op, zoals Rob Stehouwer uit Dordrecht deed: