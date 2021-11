Met z'n zevenen elektrisch rijden: in de Mercedes EQB kan het

test en videoDe Mercedes-Benz EQB onderscheidt zich als elektrische SUV met plek voor zeven personen. De bouwkwaliteit is van het bekende Mercedes-niveau. Ook met de uitstraling, de functionaliteiten en het rij-karakter is weinig mis. Maar qua laadprestaties kan hij de innovatieve autobouwers uit Korea en Amerika niet aan.

De eerste leveringen zijn gepland vanaf februari 2022. Vooralsnog laat Mercedes zich niet uit over prijzen van de elektrische SUV, maar wetende dat de EQB technisch exact overeenkomt met de bekende EQA, kunnen we natuurlijk wel tot een redelijk nauwkeurige voorspelling komen. Een Mercedes EQA 300 4Matic kost 55.440 euro. Tel daar zo’n vier- tot vijfduizend euro bij, en je moet in de buurt komen van de prijs van de door onze autoredactie geteste EQB 300 4Matic.

Voorlopig is deze vierwielaangedreven 228 pk sterke EQB 300 het basismodel. Zeker is echter dat er nog een lager geprijsd instapmodel volgt, met één elektromotor en dus louter aandrijving op de voorwielen, die met 192 pk minder kracht levert.

Wie niet op die goedkopere variant wil wachten, kiest voor de 300 4Matic of de sterker aangedreven 350 4Matic. Deze topversie brengt bij een volledig volgeladen accu 292 pk naar de wielen. Maar het is niet echt nodig om voor die duurste variant te gaan. De topsnelheid van de beide modellen is begrensd op 160 km/u, dus er is alleen voordeel op het gebied van acceleratie.

Zeven zitplaatsen in de EQB

Veel interessanter is dat je de EQB met zeven zitplaatsen kan krijgen. Kom daar maar eens voor bij een 4,68 meter lange auto. De achterste zitrij is uiteraard bedoeld voor de kleinsten. Overigens zijn er niet veel elektrische auto’s met drie zitrijen, al biedt Tesla de iets duurdere Model Y óók aan met plek voor zeven inzittenden.

Ingeklapt nemen de zesde en zevende stoel in de EQB niet reusachtig veel plek in. De bagageruimte van de vijfzits EQB meet 465 liter, de kofferbak van de zevenzits-versie komt aan 30 liter minder.

De zitpositie achter het stuur is zonder meer prima. De inzittenden voorin kijken uit op een strak vormgegeven dashboard, uiteraard voorzien van twee flinke beeldschermen, waarvan de rechter een aanraakfunctie heeft. Het materiaalgebruik in het interieur staat op een hoog niveau. Maar pas op als je voor de lederen dashboard-afwerking gaat: die spiegelt flink in het voorraam bij zonnig weer.

De relatief hoekige carrosserie geeft de EQB een robuust uiterlijk; het creëert de looks van een terreinauto. Maar diezelfde hoekige koets laat ook voldoende bewegingsruimte ontstaan voor de inzittenden. Vooral op schouderhoogte biedt de EQB veel bewegingsruimte. Je zit met vijf volwassenen prima in deze elektrische SUV.

Slecht nieuws voor caravanliefhebbers: trekgewicht slechts 750 kilo

Jammer dat de EQB slechts maximaal 750 kilo mag trekken. Zeker voor een vrijetijdsmodel als een SUV zou een hoger gewicht aan de aanhanger van toepassing zijn. Achter een Tesla Model Y kun je een aanhanger koppelen van maximaal 1600 kilo.

Het gewicht van de EQB bedraagt ruim 2100 kilo. Dat is best fors, maar valt voor een elektrische auto toch ook wel weer mee. Bovendien merk je aan de rijeigenschappen amper dat je met zoveel kilo’s op pad bent. De EQB stuurt erg prettig, met voldoende gevoel en niet al te zwaar.

Sommige elektrische auto’s hebben een harde afstemming van het onderstel, om het stevige wagengewicht onder controle te houden. Maar de EQB voelt vooral comfortabel aan, zonder in snel genomen bochten overmatig over te hellen. Prettig is de ruime keuzemogelijkheid inzake regenereren: de mate van het terugwinnen van energie en daarmee het gepaard gaande afremmen van de auto kun je naar wens instellen.

In de stand ‘auto’ kiest de EQB zelf in welke mate de auto afremt. Je kunt de Mercedes ook laten ‘zeilen’, dan rolt de auto volledig uit, zonder dat er energie wordt teruggewonnen. In de stevigste stand wekt de aandrijflijn de meeste energie op als je van het ‘gaspedaal’ stapt. De Mercedes remt dan echt serieus af, waardoor je eigenlijk nauwelijks je rempedaal nog hoeft te gebruiken.

Technisch valt er nog wel wat te verbeteren aan de EQB

Met zijn oplaadcijfers maakt de EQB weinig indruk. Aan een AC-lader scoort de Mercedes een nette 11 kW, hetgeen een gebruikelijk laadsnelheid is. Aan een snellader (DC) komt de elektrische Mercedes niet boven de 100 kW, terwijl concurrent Tesla met de Model Y liefst 210 kW haalt. En de beide nieuwe Koreanen, de Hyundai Ioniq 5 en de Kia EV6, zitten rond de 220 kW. Hier heeft Mercedes echt werk te verrichten.

Het rijbereik heeft Mercedes vastgesteld op iets meer dan 410 kilometer, waarmee de EQB zo’n 100 km minder ver komt (op papier) dan de Tesla Model Y. Conclusie: de EQB is een goed gebouwde auto, met fijne rijeigenschappen, een goede uitrusting en een puike bouwkwaliteit, gehuld in een nette jas. Dat zijn precies de zaken waar een Mercedes altijd sterk scoort. Maar op de nieuwe disciplines, het laden en de actieradius, valt er voor Mercedes bij deze EQB nog wat te winnen.

