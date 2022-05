MG B-rijder Hendrik (51) taxeert ook auto’s: ‘Elke kerel wordt weer een jongen als-ie over zijn auto praat’

VRAAG & ANTWOORD ‘Onverwach­te korting op benzine in Spanje’

‘Op vakantie in Spanje ontdekte ik dat ze daar iets hebben bedacht om de benzineprijs te drukken. Maar je merkt het pas als je afrekent', schrijft lezer Adrie Vaarkamp in de wekelijkse vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘De prijs op de pomp van Repsol was 1,82 euro. Maar bij het afrekenen kreeg ik 25 cent korting. Dit stond netjes op de kassabon vermeld. Er zit schijnbaar verschil in de kortingen. Ik hoorde dat BP helemaal geen korting geeft.’

21 mei