Militair Mustafa (40) gaat voor half miljoen kilometer op de teller van zijn Citroën C1: ‘Ik ben er al bijna’

Mustafa had altijd wat oudere auto’s, maar wilde in 2007 eens een nieuwe kopen. Hij twijfelde tussen de Citroën C1 en de Toyota Aygo. ,,Het hoefde geen blitse bak te zijn. Ik had maar twee eisen: hij moet betrouwbaar en zuinig zijn.’’ De achterkant van de Aygo vond de militair best lelijk, dus werd het de C1. ,,Het meest standaard model.’’ Nu, vijftien jaar verder, rijdt de C1 nog uitstekend. ,,Mensen staan versteld van de kilometerstand.’’