Miljarden euro’s schade, wellicht 2600 doden en volle vluchtroutes: dit kan gebeuren als Lekdijk doorbreekt

De lente komt er eindelijk aan. Na een koude eerste helft van het voorjaar worden eindelijk temperaturen verwacht waarbij we massaal de fiets tevoorschijn halen om over landweggetjes en dijken te fietsen of ons met de benenwagen verplaatsen. Het is dan genieten geblazen van de mooie vergezichten over het water van de Lek of de koeien in de polder.