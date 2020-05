Miljoenenboetes voor Mercedes, Nissan en Porsche wegens sjoemelsoftware in Zuid-Korea

Adrian (5) gaat op pad met familie-au­to, krijgt ritje in Lamborghi­ni als beloning

8:01 De vijfjarige Adrian Zamarripa werd aangehouden, nadat hij was weggereden met de SUV van zijn ouders. Het ventje was onderweg om in Californië een ​​Lamborghini te kopen, zo zei hij. Uiteindelijk kreeg hij toch een ritje aangeboden in een echte sportwagen van het exclusieve Italiaanse merk.