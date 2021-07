Minister: Automobilist niet verplichten om overdag met verlichting te rijden

Van de eerste motor tot vier miljoen leden: De Wegenwacht verleent al 75 jaar hulp op de weg

5 juli Ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de Wegenwacht is in het Louwman Museum in Den Haag een tentoonstelling te zien. Van zeven mannen op motoren die rondjes rijden op vaste routes, tot een organisatie met duizenden medewerkers en dagelijks 3500 meldingen van pechgevallen.