Minister: ‘Verplichte snelheidsbegrenzer auto zal niet fysiek ingrijpen’

‘Bestuurder bepaalt zelf snelheid’

‘Geen heffing voor mensen die te hard rijden’

Of ISA goed werkt, hangt onder meer af van de registratie van verkeersborden en/of juiste data in navigatiesystemen. ,,Samen met de industrie is gesteld dat ISA voor ten minste 90 procent van de tijd de juiste limiet moet hanteren", zegt Harbers. ,,Het is aan de industrie om te bepalen of zij dit realiseren met camera’s en softwarematige bordenherkenning, een digitale snelhedenkaart of een combinatie daarvan.” Volgens Harbers wordt ook geen data verzameld voor andere doeleinden en is een extra heffing als mensen te hard rijden evenmin aan de orde.