Ministerie laat onderzoeken of plastic schermen in auto's een wapen kunnen zijn tegen het coronavirus

Het aanbrengen van een afscherming kan volgens de RDW nadelige effecten hebben op bijvoorbeeld de bewegingsruimte van de bestuurder, het zicht naar buiten, het zichtveld via de spiegels of de werking van de airbags. Ook TNO is bij het onderzoek betrokken. De RDW (voorheen Rijksdienst voor het Wegverkeer) zegt geen oordeel te kunnen vormen over de mate van bescherming die de schermen bieden tegen het coronavirus, maar kan wel beoordelen of dergelijke schermen van hard of zacht plastic veilig zijn. Ook beoordeelt de RDW of het plaatsen van schermen in een voertuig voldoet aan de internationale regelgeving.