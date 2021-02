Minstens vijf doden bij gigantische kettingbotsing in Texas

Op beelden is te zien hoe automobilisten op verschillende voertuigen voor hen knallen. Op de plaats van de crash op de Interstate 35 is het een wirwar van opleggers, auto’s en vrachtwagens die tegen elkaar zijn gebotst en alle kanten op zijn gedraaid, met sommige voertuigen bovenop andere. ,,De voertuigen zijn gewoon verminkt”, zegt Matt Zavadsky, woordvoerder van MedStar, de ambulancedienst in het gebied. ,,Er zijn meerdere sleepwagens ter plaatse. Het zal veel tijd kosten om de wrakken te ontwarren.”



De kettingbotsing gebeurde tijdens de ochtendspits, toen het nog donker was. Een winterstorm bracht afgelopen nacht ijskoude regen, ijzel en sneeuw met zich mee in delen van de VS. ,,De rijbaan was zo verraderlijk glad dat een aantal eerstehulpverleners ter plaatse vielen,” aldus Zavadsky.