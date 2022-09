‘Moet ik de medische keuring zelf aanvragen om mijn rijbewijs te verlengen?’

Zeldzame politie-Por­sche van Wessel schitterde in Zandvoort: ‘Agenten hielden me aan en wilden op de foto’

Wessel de Groot (40) is trotse eigenaar van een politie-Porsche uit de jaren zestig. Dat is best bijzonder, wereldwijd bestaan er nog maar zes. Zijn Porsche schitterde zondag op het circuit van Zandvoort tijdens de Grand Prix Formule 1.

6 september