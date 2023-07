‘Moet je niet kopen joh’ zeiden ze tegen Demelza, maar die Fiat 500 kwam er toch

Mijn allessieVoor de 26-jarige Demelza Pourahmad was de Fiat 500 een kinderdroom op wielen. ‘Moet je niet kopen joh’, zei haar omgeving, ‘dat rijdt voor geen meter.’ Die boodschap was aan dovemansoren gericht. Ze wilde niets liever. Vorig jaar zomer vond ze haar Allessie in Emmen.