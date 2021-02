‘Moeten dieren niet worden afgeschermd tijdens transport?’

Autoredacteur Niek Schenk: ,,Dit is niet tot in detail in de wet geregeld. Maar het is bijvoorbeeld wel wettelijk verplicht het vervoermiddel zodanig te gebruiken dat de dieren letsel en lijden bespaard blijft en dat hun veiligheid is gegarandeerd. Verder moeten de dieren worden vervoerd in ‘afgesloten containers die voldoende worden geventileerd’. Bij extreme temperaturen, zoals een hittegolf, worden de regels soms tijdelijk aangepast.”