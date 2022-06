‘Mogelijk rijverbod in Duitsland in strijd tegen hoge brandstofprijzen’

In Duitsland is de brandstofaccijns deze maand fors omlaag gegaan om de prijzen aan de pomp te drukken. Dat lijkt echter maar een tijdelijk effect te hebben, want de prijzen stijgen weer snel. Volgens Saskia Esken van regeringspartij SPD komt dat ook door de oliemaatschappijen. In gesprek met de Tagesspiegel stelt de politica dat de oliemaatschappijen de prijsvermindering niet volledig doorberekenen en dus ‘meer verdienen op kosten van de belastingbetaler’. Esken eist dat hier actie op ondernomen wordt, maar komt meteen ook met een voorstel om meer maatregelen te nemen. Maatregelen die ongetwijfeld de nodige weerstand op zullen roepen.

Volgens Esken moet de politiek kijken naar maatregelen die in 1975 als reactie op de oliecrisis in de kast van de Duitse regering kwamen te liggen. Die zijn vastgelegd in de ‘Energy Security Act’. Esken: ,,Dat stelt de regering in staat tijdelijke maatregelen in te stellen, zoals een rijverbod op zondagen - dat kunnen de ouderen zich vast nog herinneren - maar ook een tijdelijke maximumsnelheid.” Andere oplossingen zijn bijvoorbeeld prijsplafonds of de regering kan energieleveranciers tijdelijk onder curatele stellen. De Duitse overheid heeft de Energy Security Act onlangs geüpdatet als reactie op de huidige energiecrisis.