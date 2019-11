Mogen meer dan twee fietsers naast elkaar rijden?

Aantal ‘snelweglo­pers’ is verdubbeld, vooral op de A58 is het vaak prijs

8 november Het aantal wandelaars, fietsers of bestuurders van invalidenwagens dat onbedoeld op de snelweg belandt, is in vijf jaar tijd meer dan verdubbeld. Noteerde Rijkswaterstaat in 2014 nog circa 1400 gevallen, afgelopen jaar waren dat er ruim 3000. Opvallend vaak is het raak op de Brabantse snelwegen. Dit blijkt uit onderzoek van Local Focus.