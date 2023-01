Mysterie: waarom worden in Rotterdam consequent trappers van swapfietsen gejat?

VRAAG MAAR RAAK Felyx, Swapfiets, Snappcar: delen, lenen en leasen we in de toekomst al onze voertuigen?

Groene scooters van GO Sharing of Felyx of auto’s van Snappcar: het leasen, lenen en delen van voertuigen wordt steeds populairder. Hoe komt dat, en kopen we in de toekomst nog eigen auto’s of scooters, of rijden we straks allemaal op of in zo’n deelvoertuig?

18 februari