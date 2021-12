Mysterieuze Franse ‘Ferrari’ waarvan ooit 10 exemplaren zijn gemaakt nu te koop

Het lijkt een koopje op de Franse verkoopsite Leboncoin: een heus prototype van de Peugeot Monza CS uit 1990 met 600 kilometer op de teller. Helaas is op de foto’s moeilijk te zien hoe het interieur eruitziet. Ook de achterkant van de auto staat niet op de foto's. Bovendien geeft de verkoper niet aan of de auto start en loopt.

Body's uit Indonesië

De oorsprong van dit project gaat terug tot 1986, toen een Franse ingenieur met de naam Pierre Foissotte samen met ongeveer vijftien andere mensen uit de autowereld besloot om een sportcoupé te ontwerpen. De sportwagen was niet bedoeld voor het grote publiek, maar alleen voor persoonlijk gebruik. Een Japanse ontwerper maakte de eerste schetsen en niet lang daarna arriveerden de eerste in Indonesië gebouwde polyester body's.

205 GTI-motor

In 1989 werd het bedrijf Charade Automobile SA opgericht en gevestigd in Clermont-Ferrand, teneinde de auto op grotere schaal te gaan produceren. De auto kreeg de naam ‘Monza’ als eerbetoon aan de laatste race waarin oprichter Pierre Foissotte, die ook een amateurcoureur is, deelnam. In 1989 werd de auto op de Autosalon van Parijs aan het publiek gepresenteerd. De Monza was voorzien van een centraal achterin geplaatste, 130 pk sterke Peugeot 205 GTI-motor.