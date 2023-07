Na jarenlange stilte presenteert Fiat ineens weer twee nieuwe modellen

Dat Fiat nu ineens met twee nieuwe modellen komt is vooral te danken aan de Stellantis-familie waarvan het merk tegenwoordig deel uitmaakt. Daardoor kun je immers met relatief weinig inspanningen een nieuw model uitbrengen. In een grote familie als Stellantis kun je kosten besparen door samenwerking bij de ontwikkeling en productiekosten en ook bij de inkoop van onderdelen.

Zo is de nieuwe Fiat 600e technisch dezelfde auto als de Jeep Avenger. Deze Jeep is sinds kort in Nederland te koop, vanaf 39.500 euro. Daarmee is hij aanzienlijk duurder dan de 600e, die begin 2024 met prijzen vanaf 35.990 euro naar Nederland komt, maar deze maand al te bestellen is.

De 600e roept met zijn naam herinneringen op aan de Fiat 600, een gezinsauto uit de jaren 50. Hij is 4,17 meter lang en biedt een elektrisch rijbereik van 400 kilometer, dankzij het 54 kWh-batterijpakket. De bagageruimte is 360 liter groot. Snelladen kan met 100 kW en zo is de auto volgens Fiat in een half uur op te laden tot 80 procent. Bij een gewone laadaansluiting duurt het zes uur. De 115 kW sterke elektromotor laat de auto in 9,0 seconden optrekken vanuit stilstand naar 100 km/u.

Onder de 10.000 euro

De andere nieuwe Fiat, de Topolino lijkt als twee druppels water op de Opel Rocks Electric, die al langer in Nederland verkrijgbaar is. Deze Opel kost slechts 8499 euro. Mocht de Fiat Tipolino ook naar ons land komen, dan zal hij zo mogelijk nog goedkoper worden. Maar dat hij komt is nog niet zeker. De directie van Stellantis beraadt zich daar nog over en wil blijkbaar voorkomen dat de twee auto’s elkaar straks in de markt in de weg gaan zitten.

De Topolino verwijst met zijn naam naar de klassieke Topolino (het Italiaanse woord voor muisje). Deze auto werd van 1936 tot 1955 gemaakt en was met zijn bescheiden afmetingen en relatief lage prijs bedoeld om autorijden voor een groter publiek bereikbaar te maken.

De nieuwe Topolino probeert eveneens de grenzen te verleggen. Doordat zijn snelheid beperkt is tot 45 km/u mag je er in sommige landen al vanaf 14 jaar in rijden. In Nederland moet je net als bij de Opel Rocks Electric minimaal 16 jaar oud zijn en in bezit van het rijbewijs AM: ook wel bekend als het rijbewijs voor brommer, scooter en brommobiel.

De tweezitter is slechts 2,41 meter lang. De minuscule 5,5 kWh-batterij bezorgt hem een rijbereik van 75 kilometer. Het kost vier uur om hem volledig op te laden. Bijzonder is ook de open versie van de Topolino. Daarmee presenteert hij zich als elektrische strandauto. Opmerkelijke accessoires zijn een buitendouche en een ventilator voor op het dashboard, die werkt via de USB-aansluiting.

