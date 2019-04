Na vandaag werken veel oudere navigatiesystemen niet goed meer

Vraag & Antwoord Wat te doen aan deuren die steeds ontgrende­len?

15:00 Als ik richting mijn auto loop, gaan de deuren vanzelf open. Dat is vaak handig, maar als ik in de tuin aan het werk ben en de auto staat op de oprit, word ik er gek van dat dat telkens gebeurt. Raakt mijn accu hier niet uitgeput door en is er wellicht iets aan te doen? -P. H. Vollebregt