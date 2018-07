Naakte trucker veroorzaakt megacrash in België

90-jarige man kan zijn Lexus niet meer vinden in de Zwolse binnenstad

13 juli Een grijze Lexus type IS250 waarvan het kenteken begint met 69-SH. Wie die auto in de buurt van de Peperbus in Zwolle ziet staan, wordt gevraagd de politie te tippen. Niet omdat de wagen is gebruikt voor criminele doeleinden, maar omdat de 90-jarige eigenaar hem niet meer kan vinden.