Naast BMW's en Fords kunnen nu ook elektrische Hyundai’s in de fik vliegen

Britse miljonair overlijdt tijdens recordpo­ging in Porsche bij snelheid van 385 km/u

2 oktober De Britse miljonair en tv-presentator Zef Eisenberg (47) is gisteren overleden toen hij met een snelheid van bijna 400 kilometer per uur van de weg raakte en de auto omsloeg. Hij probeerde het Engelse autosnelheidsrecord op land te verbreken op de landingsbaan van een vliegveld waar hij in 2016 al bijna het leven liet.