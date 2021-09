Nederland blijkt het op een na snelste land om in te rijden: ‘Heeft een van ’s werelds minste vertragingen’

poll Waar is de ochtend­spits gebleven? ‘Echt in de file zoals voor corona heb ik nog niet meegemaakt’

12 juli We werken wat minder thuis en dat is te merken op de weg. Hoewel, vooral in de avondspits is sprake van files, in de ochtend valt het nog reuze mee. Wie voor 09.00 uur in de auto zit, kan vrijwel altijd ongestoord doorrijden. ,,Ik denk dat ons werkpatroon voorgoed is veranderd.’’