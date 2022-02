Nederlander buiten grote steden steeds afhankelijker van auto: ‘bezit geen vrije keuze’

VRAAG & ANTWOORD ‘Zijn lage toeren bij een CVT-automaat wel normaal?’

‘Sinds enkele maanden heb ik een Nissan Micra met CVT-automaat, vanwege een TIA waardoor ik mijn linkerbeen niet goed kan gebruiken. Die automaat valt mij wat tegen. Bij langzame snelheden, zo rond de 20 km/u, is het net alsof je in een handgeschakelde auto in de vierde versnelling rijdt. De Micra wil dan niet vooruit. Is dat normaal?’, vraagt lezer A.M. Pols.

