Nederlander nog steeds huiverig voor elektrische auto ondanks prijsdalingen

Van de ondervraagden is 96 procent niet van plan over te stappen naar elektrisch. En dat terwijl de prijzen van elektrische auto's in rap tempo dalen door een prijsoorlog die vooral Tesla voert tegen diverse Europese en Chinese producten van elektrische auto’s. Onlangs verlaagde Tesla de prijzen van zijn modellen opnieuw met maximaal 22.500 euro en de kans is groot dat andere fabrikanten daar weer op reageren met extra kortingen.

Elektrische auto kost nu gemiddeld 36.500 euro

Mede daardoor daalde de gemiddelde prijs van een elektrische auto sinds begin dit jaar van iets meer dan 41.000 euro naar circa 36.500 euro. En toch is dat voor vooral particuliere kopers nog niet voldoende om overstag te gaan, zo blijkt. Dat is niet onlogisch, omdat de gemiddelde verkoopprijs van een elektrische auto nog altijd ver boven de gemiddelde prijs van een benzineauto ligt.

Meer dan de helft van de ondervraagden noemt de hoge aanschafprijs dan ook als belangrijkste reden, gevolgd door twijfels over de batterijconditie (37 procent) en de beperkte actieradius (25 procent). De overheid probeert uit alle macht om consumenten over te halen, onder meer door een riante subsidie voor tweedehands (2000 euro) en nieuwe elektrische auto’s (2950 euro). Toch blijft de gemiddelde vraagprijs dus voor veel mensen nog te hoog.

Subsidiepot nog veel voller dan vorig jaar

In augustus werd zelfs bijna 50 procent minder gezocht naar elektrische auto’s dan naar benzineauto’s. Ook in de ons omringende landen daalt de interesse voor elektrische modellen. Niet verrassend dus dat de Nederlandse subsidie voor elektrische auto’s aanzienlijk minder gretig aftrek vindt dan vorig jaar. Per eind augustus 2023 is er nog meer dan 50 procent van het budget voor nieuwe elektrische voertuigen beschikbaar en 31 procent voor gebruikte elektrische auto’s. Ter vergelijking: eind mei 2022 was de pot voor nieuwe elektrische auto’s al leeg en die voor gebruikte elektrische auto’s twee maanden later.

Handel tweedehands elektrische auto's stagneert

Ook de handel in tweedehands elektrische auto’s stagneert. In het eerste half jaar van dit jaar werden twee procent minder tweedehands elektrische auto's verkocht in vergelijking met vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van autodata-analist RDC. Jasper Verweij, auto-expert bij Gaspedaal.nl vult aan: ,,Bovendien is er nog veel onzeker rondom de toekomst van elektrisch rijden in Nederland. Nu zijn elektrische auto’s vrijgesteld van wegenbelasting, maar het plan is dat vanaf 2026 af te schaffen. Ook gaat de bijtelling over drie jaar omhoog van 16 naar 22 procent. Dat maakt elektrische auto’s er niet aantrekkelijker op en dat zien wij in onze cijfers terug.”

Elektrisch auto heeft flinke invloed op verzekeringspremie

Nederlanders die willen overstappen op elektrisch doen er goed aan om ook te controleren wat dit voor de premie van hun autoverzekering betekent. Menno Dijcks, verzekeringsexpert van Independer, geeft aan: ,,Door de accu's zijn elektrische auto’s zwaarder dan vergelijkbare auto’s die rijden op benzine of diesel. Hierdoor veroorzaken ze meer schade bij een aanrijding. Bovendien zijn reparaties kostbaarder, vooral als het gaat om de accu. Dit zorgt voor een hogere premie. Het is dan ook zinvol om voor aanschaf de verschillende premies te vergelijken.”