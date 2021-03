Nederlander ‘racet’ met 215 kilometer per uur door Frankrijk en moet per taxi verder

Een 27-jarige Nederlander zal zich zijn rit door Frankrijk, afgelopen weekend, nog lang heugen. De verkeerspolitie flitste hem in de buurt van Nancy met een handcamera die maar liefst 215 kilometer per uur aangaf. Dat was een flinke snelheidsovertreding want ter plaatse was maximaal 130 kilometer per uur toegestaan, melden Franse media.