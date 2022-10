Nederlands automerk lanceert ‘ultieme zomerauto’

De Nederlanders achter Savage Rivale komen jaren na de Roadyacht GTS weer met een auto. Die is van een totaal ander kaliber. Het gaat om de Coastrunner EV, een elektrische vrijetijdsauto in de geest van de Citroën Méhari en Mini Moke.

Autoliefhebbers kennen de ontwerpstudio mogelijk van de Savage Rivale Roadyacht GTS uit 2008. Dat was een vierzits supercar met stalen klapdak, een Lamborghini-achtig lijnenspel en de 6,2-liter V8-motor uit de Chevrolet Corvette. Het was de creatie van het Nederlandse Savage Rivale, een ontwerpstudio onder leiding van Emile Pop en Justin de Boer.

Roadyacht GTS

Het werd jammer genoeg al snel vrij stil rond De Roadyacht GTS, en hij kwam in 2016 pas weer in het nieuws toen het Japanse GLM de auto in productie wilde nemen. Niet lang daarna werd de auto gepresenteerd als de GLM G4, waar volgens Autoweek uiteindelijk zo’n duizend exemplaren van gebouwd zijn. Savage Rivale verlegde ondertussen zijn focus naar de maritieme sector, maar stort zich nu opnieuw op de auto-industrie. Met deze Coastrunner EV is het bedrijf weer terug van weggeweest in de autowereld.

Volgens Savage Rivale-medeoprichter Emile Pop begon de ontwikkeling van de Coastrunner EV zo’n drie jaar geleden. Opnieuw gaat het om een auto voor een nichemarkt, waarbij men zich weer op de jetset lijkt te richten. De Coastrunner EV doet weliswaar van voren nog enigszins denken aan de Roadyacht GTS, maar voor de rest is het een totaal andere auto, met een grotendeels open koets en een stoffen kap.

Citroën Méhari

Het is feitelijk een eigentijdse interpretatie van de Citroën Méhari, maar dan met een elektrische aandrijflijn. De Coastrunner EV weegt ondanks de vele accu's aan boord slechts 800 kilo, biedt ruimte aan vier volwassenen en moet met een volle accu zo’n 180 kilometer ver kunnen komen. De topsnelheid ligt op 120 kilometer per uur, voldoende om behalve op of net naast het strand ook op de snelweg nog uit de voeten te kunnen met de Coastrunner EV.

Jetset-plaatsen

Meer specificaties zijn er op het moment nog niet, maar Pop laat weten dat ondanks het simplistische ontwerp de afwerking zeer hoogwaardig is. De productie van de eerste twintig exemplaren is volgens hem inmiddels gestart en er zijn al zes verkocht. Volgens de ontwerpers zullen we de auto's hopelijk snel zien in jetsetplaatsen als Ibiza, Monaco, Saint-Tropez en Marbella.

