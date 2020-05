Nederlands-Belgisch bedrijf maakt alle Mercedessen elektrisch

Goedkoop tanken bij de oosterbu­ren? Niet zonder mondkapje

16 mei Bewoners in de grensstreek tanken vaak in Duitsland, veel goedkoper. En dat is niet het enige verschil. Sinds enkele weken is het dragen van een mondmasker bij onze oosterburen verplicht in het stads- en streekvervoer en winkels, tankshops inbegrepen. Wat vinden de Nederlanders daarvan?